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    Затримано чоловіка, що в прямому ефірі напав на журналістку (відео)

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    Момент нападу на журналістку - Затримано чоловіка, що в прямому ефірі напав на журналістку (відео)
    Момент нападу на журналістку
    Фото: скріншот телеканалу Newsone

    Нападник не може пояснити мотивів свого вчинку

    Поліція затримала чоловіка, який напав на журналістку телеканалу Newsone в центрі Києва, коли та вела прямий ефір з церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору 28 листопада. Під час роботи знімальної групи до кореспондентки підбіг невідомий та вибив мікрофон із рук, після чого втік.

    Хулігану вже оголосили про підозру за статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності журналіста), передали в прес-службі поліції Києва. Тепер за свою витівку чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

    Затриманий – раніше не судимий 31-річний житель столиці. За місцем його проживання правоохоронці провели обшук і виявили одяг, в якому той був під час вчинення злочину. Чоловік дуже здивувався, коли до нього нагрянули поліцейські – він і не припускав, що його зможуть впізнати, оскільки в момент нападу був у масці та капюшоні. Про це розповів заступник глави МВС Антон Геращенко у своєму Facebook.

    Зазначається, що на камеру потрапили тільки очі та 1/5 частину обличчя нападника. «Він думав, що маска і капюшон не дасть з'ясувати його особистість. Але не тут то було!» – пише заступник міністра. Чоловік не зміг пояснити правоохоронцям, чому він проявив агресію до журналістки.

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    Теги: МВС Антон Геращенко поліція журналіст
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