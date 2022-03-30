  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    ЗСУ показали наслідки боїв на Харківщині (відео)

    Від окупантів лишились самі обгорілі танки - ЗСУ показали наслідки боїв на Харківщині (відео)
    Від окупантів лишились самі обгорілі танки
    скріншот з відео

    Вже понад місяць триває повномасштабна війна Росії проти України

    Як повідомляло Міноборони, вночі були обстріли районів Харкова із зброї дальньої дії. По області: ідуть бої в Ізюмському напрямку, ЗСУ збили один винищувач та безпілотник.

    Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, де показані наслідки боїв на Харківщині.

    Зруйновані будинки, знищена техніка окупантів та безлюдні вулиці.

    Оператори зауважили, що на російських танках були написи «Надежда», «За Победу», «За дедушку, за бабушку».

    «За діда і бабу треба було знищити це село», − задає риторичне питання український воїн.

    Нагадаємо, тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила.

    Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ показали наслідки боїв на Харківщині (відео)