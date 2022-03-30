ЗСУ показали наслідки боїв на Харківщині (відео)

Від окупантів лишились самі обгорілі танки

Вже понад місяць триває повномасштабна війна Росії проти України

Як повідомляло Міноборони, вночі були обстріли районів Харкова із зброї дальньої дії. По області: ідуть бої в Ізюмському напрямку, ЗСУ збили один винищувач та безпілотник.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, де показані наслідки боїв на Харківщині.

Зруйновані будинки, знищена техніка окупантів та безлюдні вулиці.

Оператори зауважили, що на російських танках були написи «Надежда», «За Победу», «За дедушку, за бабушку».

«За діда і бабу треба було знищити це село», − задає риторичне питання український воїн.

Нагадаємо, тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила.

Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.