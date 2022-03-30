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    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)

    За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб - Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб
    фото: ДСНС

    До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС

    Рятувальники деблокували з-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації 14 людей, одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт на будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковано 14 людей, одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні. До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює два крани,два погружчики, екскаватор, два самосвали. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

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    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)
    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)

    Як раніше повідомлялося, у Миколаєві працівники ДСНС досі розбирають завали будівлі облдержадміністрації, по якій 29 березня було завдано удару. Станом на ранок 30 березня відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені, повідомили в ДСНС.

    За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб.

    Крім цього, як відомо, було влучання і в житловий будинок. Згодом рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)