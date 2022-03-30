Авіаудар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих збільшилася (фото, відео)

За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб

До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС

Рятувальники деблокували з-під завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації 14 людей, одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт на будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковано 14 людей, одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні. До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює два крани,два погружчики, екскаватор, два самосвали. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у Миколаєві працівники ДСНС досі розбирають завали будівлі облдержадміністрації, по якій 29 березня було завдано удару. Станом на ранок 30 березня відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені, повідомили в ДСНС.

За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб.

Крім цього, як відомо, було влучання і в житловий будинок. Згодом рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві.