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    Стирають місто з лиця Землі. Лисичанськ після обстрілу окупантами

    Окупанти обстріляли чергове українське місто - Стирають місто з лиця Землі. Лисичанськ після обстрілу окупантами
    Окупанти обстріляли чергове українське місто

    Російський агресор знову демонструє своє нелюдське обличчя

    Зранку, 30 березня, Лисичанськ Луганської області здригнувся від інтенсивних обстрілів окупантів, сильно пошкоджено житлові багатоповерхові будинки. Про це у Facebook повідомляє ДСНС.

    Згідно з інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, під завалами знаходяться люди. На місці події працюють 13 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС Луганської області.

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    Стирають місто з лиця Землі. Лисичанськ після обстрілу окупантами
    Стирають місто з лиця Землі. Лисичанськ після обстрілу окупантами
    Стирають місто з лиця Землі. Лисичанськ після обстрілу окупантами

    Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вночі російські загарбники обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині, кількість загиблих і поранених уточнюють.

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    Теги: росія окупанти Донбас Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Стирають місто з лиця Землі. Лисичанськ після обстрілу окупантами