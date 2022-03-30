Стирають місто з лиця Землі. Лисичанськ після обстрілу окупантами
Російський агресор знову демонструє своє нелюдське обличчя
Зранку, 30 березня, Лисичанськ Луганської області здригнувся від інтенсивних обстрілів окупантів, сильно пошкоджено житлові багатоповерхові будинки. Про це у Facebook повідомляє ДСНС.
Згідно з інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, під завалами знаходяться люди. На місці події працюють 13 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС Луганської області.
Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Як повідомляв «Главком», сьогодні вночі російські загарбники обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині, кількість загиблих і поранених уточнюють.
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