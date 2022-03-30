Ситуація на Київщині: найнебезпечніші напрямки

За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини

У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

Найбільш небезпечними напрямками залишаються:

Населені пункти вздовж Житомирської траси,

Буча – Ворзель – Гостомель,

Немішаєве,

Дмитрівська громада,

Макарівська громада,

північ Вишгородського району,

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.

За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини.

Найбільші руйнування внаслідок обстрілу в районах:

Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади),

Броварському (Великодимерська громада),

Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади).

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно. Декілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. Надзвичайних подій не зафіксовано.

Славутич повністю ізольований. Ворог розташований на в‘їзді до міста.

Нагадаємо, заяви окупантів виведення деяких російських підрозділів від Києва та зниження активності навколо столиці можуть свідчити про те, що в Кремлі визнали втрату ініціативи в регіоні. Про це повідомила розвідка Великої Британії.

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