ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання з реактивною артилерією (відео)

Воїни-реактивники здійснили марш, розгортання в районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження

Польові навчання із системами залпового вогню «Ураган» пройшли в умовах, максимально наближених до бойових

Біля окупованого РФ Криму підрозділи реактивної артилерії ЗСУ провели навчання з розгортання на вогневих позиціях та наведення на цілі умовного супротивника. Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що польові навчання із злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню «Ураган» пройшли в умовах, максимально наближених до бойових.

Підняті по тривозі воїни-реактивники висунулися з району розташування, здійснили марш, розгортання в районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.

Військовослужбовці провели прикриття підрозділу з повітря засобами ППО під час вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою під час залишення вогневих позицій.

До слова, на Луганщині військові тренувались стріляти з вогнеметів (фото).

Також у січні ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання із застосуванням важкої артилерії (фото).