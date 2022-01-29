ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання із застосуванням важкої артилерії (фото)

Навчання відбулися у безпосередній близькості до адміністративної межі з окупованим Кримом

Військові відпрацьовували дії у разі можливого наступу ворога із застосуванням броньованої техники

Неподалік від адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом відбулися військові навчання артилерійських підрозділів гаубиць «Мста-Б»м Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил.

За легендою навчань, розвідка виявила противника та броньовану техніку, які просувалися в бік позицій українських військ. Відстань, що відділяла українських артилеристів від умовного противника становила близько 20 км.

«Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей», – зазначив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання управляли командири взводів.

Як зазначив командувач, розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділи, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та входять до складу угрупування військ «Південь», постійно покращують навички особового складу.

Зазначимо, «Мста-Б» – 152-мм причіпна гаубиця, призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів, руйнування польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили і вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Має прицільну дальність до 24,7 км за умови використання осколково-фугасних боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео).

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