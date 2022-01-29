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    ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання із застосуванням важкої артилерії (фото)

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    Навчання відбулися у безпосередній близькості до адміністративної межі з окупованим Кримом - ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання із застосуванням важкої артилерії (фото)
    Навчання відбулися у безпосередній близькості до адміністративної межі з окупованим Кримом
    фото: Командування ООС ЗСУ

    Військові відпрацьовували дії у разі можливого наступу ворога із застосуванням броньованої техники

    Неподалік від адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом відбулися військові навчання артилерійських підрозділів гаубиць «Мста-Б»м Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил.

    За легендою навчань, розвідка виявила противника та броньовану техніку, які просувалися в бік позицій українських військ. Відстань, що відділяла українських артилеристів від умовного противника становила близько 20 км.

    «Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей», – зазначив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

    Артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання управляли командири взводів.

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    ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання із застосуванням важкої артилерії (фото)
    ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання із застосуванням важкої артилерії (фото)
    ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання із застосуванням важкої артилерії (фото)
    фото: Командування ООС ЗСУ

    Як зазначив командувач, розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділи, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та входять до складу угрупування військ «Південь», постійно покращують навички особового складу.

    Зазначимо, «Мста-Б» – 152-мм причіпна гаубиця, призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів, руйнування польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили і вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Має прицільну дальність до 24,7 км за умови використання осколково-фугасних боєприпасів.

    Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео).

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    Теги: розвідка ЗСУ військові навчання Сергій Наєв
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    ЗСУ провели біля окупованого Криму навчання із застосуванням важкої артилерії (фото)