Військові безкоштовно навчатимуть вінничан, як боронити Батьківщину

Містяни вчитимуться військовій підготовці, щоб у разі небезпеки зуміти захистити свою країну

У Вінницькому міському освітньо-аналітичному центрі допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їхніх сімей та сім’ям загиблих розпочинаються безкоштовні заняття з підготовки до захисту Батьківщини, повідомляє оргнізація «Ветеранський простір».

Вінничани, які не мають стосунку до війська, вивчатимуть основи військової психології, тактичну медицину, проходитимуть початкову вогневу підготовку тощо.

«Звісно, ми не ставимо за мету підготувати військовослужбовців, цим займаються інші структури, – розповів керівник Центру Олег Климбовський. – Проте хочемо дати звичайним цивільним людям мінімальні знання та навички, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій, техногенних катастроф або якщо настане час. Такі заняття мають і велике психологічне значення. Коли людина знає, як діяти за тих чи інших обставин, вона не впадає в паніку і здатна підтримати інших. Особливо це важливо останнім часом, коли в суспільстві переважають нервові настрої через загострення ситуації на сході країни».

Заняття проводитимуть учасники російсько-української війни – як чинні військовослужбовці, так і ветерани.

«Основна вимога до інструкторів – безпосередня участь у бойових діях і практичне володіння тими знаннями, які вони викладатимуть на заняттях, – додав Олег Климбовський. – Так, про особливості психофізіологічного стану людини в бойових умовах розповідатиме той викладач, який був на війні і має відповідний фах. Те саме стосується тактичної медицини, правил поводження зі зброєю тощо».

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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