У Вінниці проводять утеплення шкіл та дитячих садочків

Вже завершені роботи з утеплення ЗДО №26 та 60. На завершальній стадії утеплення приміщень дитячих садочків №52 та 75. Тривають роботи у ЗДО №21,23,47. Також на завершальній стадії утеплення приміщеннях шкіл №1 та 10, тривають роботи у школі №2 та №13

Утеплювати дитячі освітні заклади у Вінниці почали з 2015 року. З кожним роком оновлених садочків та шкіл у Вінниці більшає. Така робота дуже важлива, адже їхні будівлі зводились ще за радянських часів, у той час про енергоефективність не йшлось. Тому такі споруди мають значні тепловтрати.

Роботи з термомодернізації, які проводяться зараз, виконуються комплексно. Утеплюють покрівлю, стіни, цоколь. Замінюють старі вікна та двері. Такі проекти дозволяють забезпечити оптимальний температурний режим, який впливає та здоров'я дітей. Таким чином вінницькі школи і садочки стають сучасними та енергоефективними.

У цьому році тривало утеплення трьох шкіл: №№1, 2, 10. На завершальній стадії комплексне утеплення школи №10. Раніше цей заклад був одним з найбільш енергозатратних у місті. Школу свого часу збудували за рекордні 9 місяців. Тому, на основі енергоаудиту, цей заклад був включений у перелік об'єктів термомодернізації.

Також звершується утеплення гуманітарної гімназії №1. Ця школа була заснована у 1936 році та двічі добудовувалась. Це також була одна з найбільш енергозатратних шкіл міста. Дах протікав. Комплексний підхід до термомодернізації закладу дозволить не лише створити оптимальні умови в приміщенні, а й економити на опаленні.

Триває утеплення школи-гімназії №2. Роботи з термомодернізації цього закладу розпочались у 2019 році. Тут замінили дощате перекриття горища, утеплили дах та покрили його металочерепицею. Тепер утеплюють фасади.

Також розпочалось утеплення школи №13, що по вул. М. Шимка. У будівлі завершують реконструкцію даху, утеплюють цоколь.

У цьому році тривало утеплення сімох дитячих садочків. Вже завершені роботи по двох закладах: ЗДО №26 та ЗДО №60.

Дитячий садочок №26, що по вулиці Київській https://cutt.ly/AsIibLr – це один з найбільших дошкільних закладів міста. Його модернізували вперше за 60 років. Тут замінили вікна, відремонтовали покрівлю, утеплили горищне перекриття, фасад та цоколь будівлі, встановили енергоощадні вікна.

Також в цьому році утеплили будівлю ДНЗ №60. Збудували її у 70-х роках минулого століття. У рамках робіт за рахунок додаткового перепланування, в групах розширили спальні та облаштували окреме приміщення для спортивної зали, логопедичного кабінету та сенсорної кімнати. До цього садочку, зокрема, ходять і дітки зі слабким зором.

Також зараз тривають роботи у садочках №21,23 та 47. На завершальній стадії утеплення ДНЗ №57 та 75.