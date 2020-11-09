Мером Вінниці знову обраний Сергій Моргунов
Моргунов обігнав свого найближчого конкурента на понад 50%
У Вінниці міським головою люди обрали чинного мера Сергія Моргунова. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Моргунов обігнав свого найближчого конкурента на понад 50%.
Представник партії «Українська стратегія Гройсмана» мер Вінниці набрав у першому турі виборів 65,93% голосов.
Результати виборів міського голови Вінниці виглядають таким чином:
- Моргунов Сергій, політична партія «Українська стратегія Гройсмана» – 65,93% (61 194 голоси);
- Кудлаєнко Сергій, партія «Європейська солідарність» – 13,04% (12 108 голосів);
- Борзов Сергій, партія «Слуга народу» – 6,09% (5 656 голосів);
- Узєлков В'ячеслав, партія «ОПЗЖ» – 4,6% (4270 голосів);
- Устинова Олександра, партія «Голос» – 3,35% (3 112 голосів).
Нагадаємо, після перемоги на виборах столичний мер Віталій Кличко пішов у відпустку.
Також Геннадія Кернеса зареєстрували мером Харкова.
До слова, ЦВК повідомила в яких містах пройде другий тур виборів мера.