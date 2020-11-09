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    Новини

    Мером Вінниці знову обраний Сергій Моргунов

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    Представник партії &laquo;Українська стратегія Гройсмана&raquo; мер Вінниці набрав у першому турі виборів 65,93% голосов - Мером Вінниці знову обраний Сергій Моргунов
    Представник партії «Українська стратегія Гройсмана» мер Вінниці набрав у першому турі виборів 65,93% голосов

    Моргунов обігнав свого найближчого конкурента на понад 50%

    У Вінниці міським головою люди обрали чинного мера Сергія Моргунова. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Моргунов обігнав свого найближчого конкурента на понад 50%.

    Представник партії «Українська стратегія Гройсмана» мер Вінниці набрав у першому турі виборів 65,93% голосов.

    Результати виборів міського голови Вінниці виглядають таким чином:

    • Моргунов Сергій, політична партія «Українська стратегія Гройсмана» – 65,93% (61 194 голоси);
    • Кудлаєнко Сергій, партія «Європейська солідарність» –  13,04% (12 108 голосів);
    • Борзов Сергій, партія «Слуга народу» –  6,09% (5 656 голосів);
    • Узєлков В'ячеслав, партія «ОПЗЖ» ­–  4,6% (4270 голосів);
    • Устинова Олександра, партія «Голос» –  3,35% (3 112 голосів).

    Нагадаємо, після перемоги на виборах столичний мер Віталій Кличко пішов у відпустку.

    Також Геннадія Кернеса зареєстрували мером Харкова.

    До слова, ЦВК повідомила в яких містах пройде другий тур виборів мера.

    ЦВК вибори Вінниця партії мер Сергій Моргунов Українська стратегія
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