У Вінниці безхатькам роздають теплі речі на зиму

Волонтери збирають необхідне для нужденних і закликають вінничан долучатися

Речі роздають Вінницьких центрах соціального патрулювання, повідомляє «Інформаційна Вінниччина» з посиланням на сюжет «Суспільне Вінниця».

Більше всього потребують чоловічої білизни, шкарпеток, взуття усіх розмірів. На базі центрів, яких у Вінниці два, можна не тільки отримати речі, а й помитися, перевдітися та поїсти.

Волонтери допомагають не тільки безхатченкам, але й переселенцям та багатодітним сім'ям.