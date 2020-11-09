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    Новини

    У Вінниці безхатькам роздають теплі речі на зиму

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    У Вінниці безхатькам роздають теплі речі на зиму

    Волонтери збирають необхідне для нужденних і закликають вінничан долучатися

    Речі роздають Вінницьких центрах соціального патрулювання, повідомляє «Інформаційна Вінниччина» з посиланням на сюжет «Суспільне Вінниця».

    Більше всього потребують чоловічої білизни, шкарпеток, взуття усіх розмірів. На базі центрів, яких у Вінниці два, можна не тільки отримати речі, а й помитися, перевдітися та поїсти.

    Волонтери допомагають не тільки безхатченкам, але й переселенцям та багатодітним сім'ям.

    Вінниця безхатченки
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