У Вінниці затвердили комплексну схему розміщення вивісок по вулиці Пирогова



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У місті продовжується системна робота по приведенню вивісок до єдиного формату на центральних вулицях міста

13 червня під час засідання виконкому була затверджена комплексна схема розміщення вивісок по вул. Пирогова (від пл. Ю. Гагаріна до вул. Р. Скалецького).

Відповідно до неї власники приміщень на цій вулиці мають привести у відповідність рекламну інформацію та вивіски на своїх об’єктах. Попередньо комплексна програма була обговорена на зібранні підприємців вул Пирогова, та узгоджена Радою підприємців при міському голові.

Зовнішній вигляд вулиць міста має бути естетичним та привабливим. А вивіски на будівлях – сприяти покращенню візуальних якостей міського середовища, збереженню автентичності та туристичної привабливості вулиць Такої думки дотримується багато вінничан. Крім того, зовнішній вигляд закладів центральних вулиць першим справляє враження на гостей нашого міста.

Близько року тому було розроблено комплексну схему розміщення вивісок по вулиці Соборній. Тепер працівники департаменту архітектури і містобудування міської ради розробили комплексну схему розміщення вивісок, у якій вказані детальні вимоги до розміщення рекламних матеріалів на фасадах будівель по вул. Пирогова. Тут є технічні та просторові характеристики: висота літер, розмір інформаційної таблички, кольорова гамма тощо.

Вулицю Пирогова (від пл. Ю. Гагаріна до вул. Р.Скалецького – 1,17 км) формують 40 будинків. У комплексній схемі представлені типи конструкцій вивісок: з окремих об’ємних літер, кронштейн, «маркіза», інформаційна табличка тощо. Також – рекомендовані зони на фасадах будівель для розміщення вивісок, висота літер, колір тощо.

Разом із комплексною схемою розміщення вивісок було розроблено алгоритм взаємодії виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій міської ради та органів самоорганізації населення з питань, пов’язаних з виявленням фактів порушень при розміщенні вивісок по вул. Пирогова (пл. Ю. Гагаріна – вул. Скалецького) та передбачене реагування.

Моніторинг, інвентаризацію та документування порушень при розміщенні вивісок, які встановлені з порушеннями вимог Положення, здійснюють департамент архітектури та містобудування (ДАтаМ), КП «Муніципальна варта» та МКП «Архітектурно - будівельний сервіс». При виявленні порушень вони готуватимуть приписи власникам вивісок та приміщення (будівлі) про їх усунення.

Власник вивіски після отримання погоджувального бланку зобов’язаний протягом п’яти днів надати до ДАтаМ гарантійне зобов’язання із зазначенням термінів виконання робіт по виготовленню або заміні вивіски. Після закінчення цього терміну представники ДАтаМ виїжджають на місце і перевіряють розміщення вивіски. Якщо гарантійні зобов’язання не виконані, буде проведено примусовий демонтаж вивіски.