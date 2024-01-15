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Біля Вінниці відкрили Алею Слави на честь полеглих Захисників

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Біля Вінниці відкрили Алею Слави на честь полеглих Захисників
«Це місце стане місцем спогадів, смутку та гордості за подвиг наших земляків»
фото: Агрономічна сільська рада

В пам’ять загиблим військовим у селі Агрономічне відкрили Алею Слави

Сьогодні, 15 січня, в селі Агрономічне відбулося відкриття Алеї Слави воїнам, які загинули, захищаючи Україну. Так у громаді вшанували подвиг земляків-воїнів, які віддали життя за Батьківщину в російсько-українській війні з 2014 року. Про це повідомиляє Агрономічна сільська рада.

В урочистостях з нагоди відкриття взяли участь родини загиблих захисників, їхні друзі, побратими, мешканці громади.

«Захід важкий, надзвичайно емоційний та душевний. Всі присутні не могли стримати сліз, адже рана від втрати свіжа і дуже болюча… Кожен усвідомлює ціну незалежності, яку знову і знову доводиться відстоювати», – йдеться у повідомленні.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх тих, хто віддав своє життя заради України, заради миру на нашій землі.

Під час відкриття священник окропив меморіали освяченою водою.

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фото: Агрономічна сільська рада
Біля Вінниці відкрили Алею Слави в честь Захисників, які поклали життя за Україну

«Це місце стане місцем спогадів, смутку та гордості за подвиг наших земляків. Кожен, хто буде проходити повз – буде згадувати тих, хто ціною свого життя захистив Незалежність нашої Держави. Тих, хто виборює для нас мир та спокій. Тих, хто зробив усе можливе й неможливе, щоб наблизити нашу Перемогу! Пам’ятати про них і бути гідними них – обов’язок кожного з нас», – повідомили у сільраді.

Двадцять одна світлина Героїв-Захисників Агрономічної громади, з числа мешканців громади, які віддали свої життя за Батьківщину в російсько-українській війні з 2014 року і до сьогодні, увіковічнені тут.

 

Теги: священник втрати Вінниччина

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