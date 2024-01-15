Біля Вінниці відкрили Алею Слави на честь полеглих Захисників

В пам’ять загиблим військовим у селі Агрономічне відкрили Алею Слави

Сьогодні, 15 січня, в селі Агрономічне відбулося відкриття Алеї Слави воїнам, які загинули, захищаючи Україну. Так у громаді вшанували подвиг земляків-воїнів, які віддали життя за Батьківщину в російсько-українській війні з 2014 року. Про це повідомиляє Агрономічна сільська рада.

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В урочистостях з нагоди відкриття взяли участь родини загиблих захисників, їхні друзі, побратими, мешканці громади.

«Захід важкий, надзвичайно емоційний та душевний. Всі присутні не могли стримати сліз, адже рана від втрати свіжа і дуже болюча… Кожен усвідомлює ціну незалежності, яку знову і знову доводиться відстоювати», – йдеться у повідомленні.

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Хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх тих, хто віддав своє життя заради України, заради миру на нашій землі.

Під час відкриття священник окропив меморіали освяченою водою.

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фото: Агрономічна сільська рада Біля Вінниці відкрили Алею Слави в честь Захисників, які поклали життя за Україну

«Це місце стане місцем спогадів, смутку та гордості за подвиг наших земляків. Кожен, хто буде проходити повз – буде згадувати тих, хто ціною свого життя захистив Незалежність нашої Держави. Тих, хто виборює для нас мир та спокій. Тих, хто зробив усе можливе й неможливе, щоб наблизити нашу Перемогу! Пам’ятати про них і бути гідними них – обов’язок кожного з нас», – повідомили у сільраді.

Двадцять одна світлина Героїв-Захисників Агрономічної громади, з числа мешканців громади, які віддали свої життя за Батьківщину в російсько-українській війні з 2014 року і до сьогодні, увіковічнені тут.