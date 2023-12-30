Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року
Окупанти зазнають втрат особового складу і техніки
фото з відкритих джерел

Російські сили деградують і перетворюються на «масову армію» нижчої якості

У 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 році. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

«Це зростання щоденних втрат, про які повідомляє українська сторона, майже напевно є свідченням деградації російських сил і їхнього перетворення на «масову армію» нижчої якості та більшої кількості після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року. Росії ймовірно знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів», – зазначає британська розвідка. 

Британські аналітики прогнозують, що якщо поточні темпи втрат зберігатимуться протягом 2024 року, то до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

Британська розвідка також нагадує, що при цьому за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч осіб. 

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів із 24 лютого 2022-го по 30 грудня 2023 року орієнтовно склали 358,27 тис. осіб (+750 осіб за минулу добу).

Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року фото 1
Читайте також: Втрати армії РФ. У Кремля закінчуються резерви?
Теги: британська розвідка втрати окупанти росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гризуни дошкуляють як українським, так і окупаційним військам
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
23 грудня, 11:35
Російський винищувач МіГ-31К з ракетою «Кинджал»
Британська розвідка: Україна навчилася протистояти «непереможній» зброї Путіна
19 грудня, 09:59
Прослушка в кабінеті Залужного: розвідка прокоментувала
Прослушка в кабінеті Залужного: розвідка прокоментувала
18 грудня, 19:02
РФ хоче забезпечити перемогу Путіна в окупованих регіонах зі значною перевагою
Британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території
17 грудня, 11:20
12 грудня найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, «Київстар», зазнав кібератаки
Британська розвідка оцінила наслідки масштабної кібератаки на «Київстар»
16 грудня, 17:59
Такий вигляд має Мар'їнка після обстрілів російських окупаційних військ
Британська розвідка оцінила шанси росіян захопити Мар’їнку
15 грудня, 15:59
Британська розвідка назвала перевагу українських військових над російськими вночі
Британська розвідка назвала перевагу українських військових над російськими вночі
12 грудня, 14:28
Найманці ПВК «Вагнер», ймовірно, втратили близько 40 тис. пораненими і 20 тис. вбитими
Британська розвідка назвала втрати РФ за 21 місяць війни
4 грудня, 13:36
ЗРК «Тор»
Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО
3 грудня, 11:21

Події в Україні

Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року
Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року
Після катастрофи у Броварах МВС змінило систему безпеки польотів своїх гелікоптерів
Після катастрофи у Броварах МВС змінило систему безпеки польотів своїх гелікоптерів
Масштабна повітряна тривога тривала півтори години
Масштабна повітряна тривога тривала півтори години
Ракетний удар 29 грудня: названо кількість постраждалих дітей
Ракетний удар 29 грудня: названо кількість постраждалих дітей
Відремонтовано важливий міст, що забезпечує зв'язок між п’ятьма областями
Відремонтовано важливий міст, що забезпечує зв'язок між п’ятьма областями
Росія поскаржилася на атаку на Севастополь
Росія поскаржилася на атаку на Севастополь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
306K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
95K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
12K
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
12K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
12K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
9499
У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua