Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року

Російські сили деградують і перетворюються на «масову армію» нижчої якості

У 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 році. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

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«Це зростання щоденних втрат, про які повідомляє українська сторона, майже напевно є свідченням деградації російських сил і їхнього перетворення на «масову армію» нижчої якості та більшої кількості після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року. Росії ймовірно знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів», – зазначає британська розвідка.

Британські аналітики прогнозують, що якщо поточні темпи втрат зберігатимуться протягом 2024 року, то до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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Британська розвідка також нагадує, що при цьому за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів із 24 лютого 2022-го по 30 грудня 2023 року орієнтовно склали 358,27 тис. осіб (+750 осіб за минулу добу).