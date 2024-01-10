Нікопольщина потерпала від дронів, обстріл дитячого центру Харківщини: ситуація в регіонах

Минулої доби окупанти РФ завдали 102 удари по 19 населених пунктах Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу три обстріли (10 вибухів). Ворог стріляв із артилерії та мінометів по Новгород-Сіверському району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (2 вибухи), Есманьська (5 вибухів), Свеська (3 вибухи), Зноб-Новгородська (4 вибухи) громади. Попередньо без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Краснопільська громада: внаслідок атаки БпЛА пошкоджено Будинок культури, приватні будинки, лінії електропередач. Також у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Шахед».

Запорізька область

Минулої доби окупанти РФ завдали 102 удари по 19 населених пунктах області. 43 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Червоне, Гуляйпільське, Роботине, Новоандріївку, Полтавку, Левадне, Малинівку та П'ятихатки.

53 артобстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоданилівки, Левадного, Чарівного, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток, Біленького, а також інших міст і сіл на лінії вогню.

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Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

За добу Нікопольщина потерпала від артобстрілів та ударів дронами-камікадзе. Загалом за вчорашній день – 12 атак. Гучно було у Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах.

Пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Ввечері агресор знов атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.

Вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає.

Харківщина

Вчора близько ночі окупанти вдарили по Харкову попередньо 2-ма ЗКР (тип встановлюється, ймовірно ЗКР-5В55 до С-300). Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Постраждалих немає.

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Протягом доби окупанти завдали артилерійських ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району та ін.

Авіаудари завдали по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені дроти, опора та лінія 10кВТ поруч з будинком у с. Слобожанське Харківського району. Жертв та постраждалих немає.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення у с. Слобожанське Харківського району. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Луганщина

Майже щодня загарбники влаштовують авіаційні нальоти на Серебрянський ліс та артобстріли Білогорівки, де міцно тримають оборону наші захисники. За добу противник здійснив 132 обстріли (548 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Курахове, Авдіївка, смт Нью-Йорк, смт Гостре, смт Щербинівка, с.Новобахмутівка, с.Орлівка, с.Бердичі. Пошкоджено 8 житлових будинків. На Донеччині за добу: двоє поранених цивільних за добу.

Миколаївщина

Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 74 обстріли (375 снарядів), з них по м. Херсон – 5 обстрілів (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні.

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Окупаційні війська обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Внаслідок атаки на селище поранень дістало подружжя, 55-річна жінка та 57-річний чоловік. Постраждалим надається медична допомога. Під час обстрілу обидва перебували за місцем проживання.

Триває 686-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника.