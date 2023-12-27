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Сили оборони показали уламки збитого «Шахеда» на Вінниччині (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили оборони показали уламки збитого «Шахеда» на Вінниччині (фото)
Уламки збитого «Шахеда» в полі Вінниччини
фото: Сили оборони півдня

Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги!

Під час нічної масованої атаки дронами на Україну на Вінниччині по ворожих цілях працювала ППО. Про це повідомляє пресцентр Сил оборони Півдня.

«Уламки збитого «Шахеда» в полі Вінниччини. Саме тому падіння уламків на житлові квартали спричиняє пожежі і руйнування! Будьте пильні і обережні!», – йдеться у повідомленні.

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Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття або користуватись правилом «двох стін».

Нагадаємо, у ніч на середу, 27 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. РФ застосувала 46 БпЛА типу Shahed-136/131.

На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина

Теги: Вінниччина війна безпілотник окупанти

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