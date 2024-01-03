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Війна може закінчитися у 2024 році: американський стратег назвав умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Війна може закінчитися у 2024 році: американський стратег назвав умову
Москва може зіткнутися зі значним суспільним опором через численні втрати на фронті
фото з відкритих джерел

За нинішніх темпів втрати Росії досягнуть 650 тисяч до кінця року

 

Якщо нинішні разючі темпи втрат Росії в особовому складі збережуться, вони можуть скоротити війну на цілий рік, вважає консультант зі стратегічного управління Стівен Копітс, передає Kyiv Post.

«За офіційними українськими підрахунками, в листопаді і грудні росіяни втрачали всього близько 1000 осіб на день», – пише автор.

За підрахунками Копітса, за нинішніх темпів втрати Росії досягнуть 650 тисяч до кінця 2024 року. Він припускає, що коли це станеться, Москва може зіткнутися зі значним суспільним опором.

«Якщо це виявиться порогом суспільної терпимості, війна може закінчитися у цей час. Наступна зупинка – один мільйон загиблих росіян, чого можна було б очікувати до осені 2025 року за нинішніх темпів знищення», – зазначив експерт.

Як додав Копітс, війна є повністю дискреційною для Росії: РФ не несе жодних територіальних втрат, на російській землі не ведеться жодних бойових дій, ніхто не нападав на Росію, війна не становить екзистенціальної загрози для Росії. І на цьому тлі Кремль повинен буде виправдати втрати у 650 тисяч осіб.

«Ахіллесова п'ята Росії – це саме низькі ставки у цьому конфлікті. Путін міг би наказати військам повернутися завтра, і становище Росії було б не гірше, ніж у 2014 році, коли Росія фактично переживала свого роду Ренесанс», – вважає консультант.

Раніше Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року. 

Читайте також: Втрати армії РФ. У Кремля закінчуються резерви?
Теги: росія війна путін зупинка Москва втрати росіяни

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