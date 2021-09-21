Covid-19 на Вінниччині: протягом доби від хвороби померло троє людей
Усього за весь період на Вінниччині підтверджено понад 74 тис. випадків коронавірусу
Протягом минулої доби, 20 вересня, на Вінниччині виявлено 77 нових хворих на коронавірус і зареєстровано три смерті від ускладнень хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу:
- одужали 70 тис. осіб (за добу 20 вересня – 45)
- померли майже 18 тис. людей (за добу – 3)
Усього за весь період на Вінниччині підтверджено 74322 випадки Covid-19.
Загалом в Україні, протягом 20 вересня, зафіксували 5 159 нових хворих на коронавірус. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях
До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.
Стало відомо, як працюватимуть школи і дитсадки Одеси у разі потрапляня міста в «жовту» зону.
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