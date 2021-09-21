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    Covid-19 на Вінниччині: протягом доби від хвороби померло троє людей

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    За добу хворобу здолали&nbsp; 45 вінничан - Covid-19 на Вінниччині: протягом доби від хвороби померло троє людей
    За добу хворобу здолали  45 вінничан
    Фото з відкритих джерел

    Усього за весь період на Вінниччині підтверджено понад 74 тис. випадків коронавірусу

    Протягом минулої доби, 20 вересня, на Вінниччині виявлено 77 нових хворих на коронавірус і зареєстровано три смерті від ускладнень хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу:

    • одужали 70 тис. осіб (за добу 20 вересня – 45)
    • померли майже 18 тис. людей (за добу – 3)

    Усього за весь період на Вінниччині підтверджено 74322 випадки Covid-19.

    Загалом в Україні, протягом 20 вересня, зафіксували 5 159 нових хворих на коронавірус. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Стало відомо, як працюватимуть школи і дитсадки Одеси у разі потрапляня міста в «жовту» зону.

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    Теги: лікар Вінниччина хвороби коронавірус
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    Covid-19 на Вінниччині: протягом доби від хвороби померло троє людей