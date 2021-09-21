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    В Україні виявили понад 5 тисяч нових хворих на Covid-19

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    У понеділок госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1086 людей - В Україні виявили понад 5 тисяч нових хворих на Covid-19
    У понеділок госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1086 людей
    фото: Львівська міська рада

    137 людей вчора померло через коронавірус

    В Україні за минулу добу зафіксували 5 159 нових хворих на коронавірус. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомляє пресцентр МОЗ.

    Добовий показник захворюваності традиційно зріс після вихідних, днем раніше виявили 2265 хворих.

    Так, за вчора госпіталізували 1 086 осіб; померли 137 людини і одужали – 2 156.

    За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та Києві (399).

    За добу протестували методом ПЛР – 30 563 осіб, ІФА – 7 718, а Експрес – тестами – 25 692 особи.

    Загалом, за весь час пандемії в Україні заразилися 2 355 805 осіб, одужали – 2 233 573 осіб; померли – 55 056 осіб.

    До слова, очільник МОЗ каже, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

    Як вже відомо, карантин в Україні продовжено до Нового року. Сьогодні, 21 вересня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де буде встановлена «жовта» зона адаптивного карантину. Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня карантин щеплення коронавірус
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    В Україні виявили понад 5 тисяч нових хворих на Covid-19