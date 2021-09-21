МОЗ дав поради українцям, як краще обрати маску

При використанні багаторазової маски необхідно пам'ятати, що вона теж не вічна й ефективність її з часом зменшується

Найчастіше механічне подразнення шкіри викликають неопренові маски, а через текстильні легше дихати. Про це розповів завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я Олександр Літус, передає пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Так, тканинні маски виготовляють з текстильних матеріалів, таких як бавовна, поліестер або шовк і через них легше проникає повітря і шкірі легше дихати.

Водночас маски із шовку або з шовковою прокладкою легше переносяться людьми з чутливою шкірою. Як зазначив лікар, шовк має більшу гігроскопічність, тобто добре поглинає вологу, яка утворюється під маскою.

Бавовняна маска менше подразнює шкіру аніж неопренові маски, але щільний матеріал гірше поглинає вологу і створює «ефект парника».

Тонкі неопренові моделі через щільніше прилягання до шкіри частіше викликають механічне подразнення.

«При використанні багаторазової маски необхідно пам'ятати, що вона теж не вічна й ефективність її з часом зменшується, згодом її теж треба буде замінити на нову. Після кожного застосування її треба ретельно обробляти як для захисту від вірусу, так і для запобігання запаленню (шкірне сало і бруд накопичуються на масці й можуть призвести до маскне)», – наголосили у МОЗ.

Окрім того, маску не радять обробляти агресивними мийними засобами, бо їхні частки можуть залишитися на масці після обробки й призвести до розвитку контактного дерматиту. Тканинні маски необхідно прати та прасувати після кожного використання.

Напередодні у Херсоні чоловік прийшов до супермаркету в креативній «масці». На обличчі покупця був одноразовий пакет, який виконував роль маски.

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