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    Після оголошення «жовтої» зони темпи вакцинації в Україні зросли на 25%

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    За минулу добу, 27 вересня, 119 378 людей вакциновано проти Covid-19 - Після оголошення «жовтої» зони темпи вакцинації в Україні зросли на 25%
    За минулу добу, 27 вересня, 119 378 людей вакциновано проти Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 6,8 млн людей

    З моменту оголошення жовтого рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від Covid-19 зросла майже на 25%. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Так, за минулу добу, 27 вересня, 119 378 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 70 004 людини, повністю імунізовані – 49 374 людей.

    Протягом доби працювали 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення та 344 центри вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 6,8 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5,5 млн осіб.

    Загалом проведено 12,3 млн щеплень.

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    Нагадаємо, в Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу.

    До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

    Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює розслідування походження коронавірусу, експерти попередили, що визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Після оголошення «жовтої» зони темпи вакцинації в Україні зросли на 25%