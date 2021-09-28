Після оголошення «жовтої» зони темпи вакцинації в Україні зросли на 25%

За минулу добу, 27 вересня, 119 378 людей вакциновано проти Covid-19

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 6,8 млн людей

З моменту оголошення жовтого рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від Covid-19 зросла майже на 25%. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, за минулу добу, 27 вересня, 119 378 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 70 004 людини, повністю імунізовані – 49 374 людей.

Протягом доби працювали 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення та 344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 6,8 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5,5 млн осіб.

Загалом проведено 12,3 млн щеплень.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу.

До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює розслідування походження коронавірусу, експерти попередили, що визначити причину пандемії, що забрала життя понад 4,7 млн осіб у всьому світі, з часом стає все складніше.