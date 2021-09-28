ЗМІ: вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США

Цивілізований світ не визнає російську вакцину проти коронавірусу

Мільйони повністю вакцинованих осіб не матимуть права поїхати до США

Нові правила, які дозволяють повністю вакцинованим іноземним мандрівникам починаючи з листопада в’їжджати до США, виключатимуть тих, хто щеплений російською вакциною «Супутник V». Про це повідомляє Axios.

Згідно з новими правилами, не громадяни США для в’їзду мають бути щеплені вакцинами, схваленими для екстреного використання Управлінням з продовольства і медикаментів США або Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

До них належать вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson, а також вакцина AstraZeneca і Sinopharm та Sinovac, розроблені Китаєм.

Це означатиме, що мільйони повністю вакцинованих осіб не матимуть права поїхати до США. Приблизно 300 тис. громадян РФ відвідали США у 2019 році.

Нагадаємо, Росія образилася на ПАРЄ, бо щепленій «Супутником» делегації обмежили пересування.

Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною