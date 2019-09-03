Прима-балерина Катерина Кухар відреагувала на різку критику Ірини Білик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Кухар запевняє, що не намагалася образити Ірину Білик, а навпаки - хотіла зробити комплімент

Неадекватну реакцію Білик спровокував коментар Катерини Кухар під час другого ефіру шоу «Танці з зірками»

Співачка Ірина Білик привселюдно образила приму-балерину і члена журі популярного ток-шоу «Танці з зірками» Катерину Кухар.

На своїй сторінці в Instagram співачка розмістила лютий пост, в якому назвала Кухар «професійно неспроможною» і «втратившою любов публіки».

Як пише gazeta.ua, неадекватну реакцію Білик спровокував коментар Катерини Кухар під час другого ефіру «Танці з зірками». Оцінюючи виступ Дмитра Дікусара (колишнього чоловіка Білик) та актриси Вікторії Булітко, член журі сказала, що їй дуже сподобався танець пари і вона навіть забула про Ірину Білик. Швидкоплинне зауваження співачка сприйняла як особисту образу.

«Коли все, що залишається у центрального каналу це погано говорящі балерини, що втратили визнання колег і любов публіки, компенсувати дані прикрі речі за допомогою мого імені просто дно. Вам, як примі-балерині в далекому минулому неодноразово натякала аудиторія багатьох артистів: не треба так, не принижуйте себе ненавистю до більш успішних», - висловилася Білик, натякнувши, що таким способом українська прима хоче «пропіаритися» за рахунок імені «відомої артистки» .

Пізніше Кухар вирішила відповісти Білик вже в своєму акаунті. На сторінці в Instagram вона написала, що не намагалася образити Ірину Білик, а навпаки - хотіла зробити комплімент. Чому співачка цього зрозуміти не змогла і так бурхливо відреагувала на її слова - для Кухар не зрозуміло.

«Ірина, добрий вечір! Згадуючи Вас в такому рейтинговому шоу, я віддавала Вам шану. Для мене Ви незабутня співачка. І мені дуже шкода, що Ви цього не зрозуміли».

Відзначимо, раніше Ірина Білик брала участь в проекті «Танці з зірками» в парі з Дмитром Дікусаром, який потім став її чоловіком. У 2016 році подружжя розлучилося.