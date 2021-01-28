На Вінниччині чоловік врятував лебедів від браконьєрів

Семеро птахів прилетіли на річку Південний Буг після 20-градусних морозів

Близько 22 години 27 січня у селі Сокілець Немирівського району на Вінниччині браконьєри вийшли полювати на лебедів, які там зупинилися. За лебедями придивлявся тутешній житель Віктор Байрак. Він і відігнав мисливців, які вже встигли вистрілити.

«Я був у цей час вдома. Раптом чую, що стріляють. Я добре знаю, що у тому місці, звідки лунав постріл, плавають лебеді. Чую звук, злітають з води птахи і метушню з того берега річки. «Озброївшись» ліхтарем та мобільним телефоном, вибіг туди. Розумію, що прийшли вночі бити лебедів. Річка тут неширока, метрів сорок, чутно все добре, тому на тому березі чітко. Зімітував виклик поліції, не припиняючи світити на той берег. Подіяло. Загавкав пес, судячи з гавкоту – спанієль, грюкнули дверцята машини. Поїхали у бік сусіднього села Печера», – розповів Вінниця.info Байрак.

Чоловік каже, наразі лебеді з переляку змінили місце. Але якщо повернуться туди, а ситуація з браконьєрами повториться, він буде викликати поліцію та писати заяву.

«Мисливці стріляли у бік, де людські помешкання. А це…. Вже кримінальна справа», – зауважив він.

Фото: місцевий вінниччанин Віктор Байрак, який врятував лебедів

«Сподіваюся, що чаплі встигли долетіти до Південного Полюсу, куди їм і слід летіти взимку. А риба залишилася, яку я для них ловив. Тому ще й подумав: на заміну чаплям з’явилися лебеді. То цю рибку, якщо і ці пернаті не налякаються та повернуться, я згодую їм. Бо річка, як я вже і казав, неглибока та вузька. Може швидко замерзнути. А так, підгодівля у мене завжди під рукою. Вистачить всім», – каже він.

Так плавали лебеді на річці до того моменту, як їх налякали браконьєри.

Слід зазначити, що Віктор Байрак не перший раз рятує птахів, які зупиняються неподалік його помешкання. Кілька місяців тому ми вже писали про те, що у Сокільці оселилися рідкісні для України білі чаплі. У разі того, якби вони не відлетіли до холодів, Байрак спеціально ловив рибу, аби їх підгодовувати.

Нагадаємо, що на Вінниччині місцева жителька врятувала лебедя з пораненою браконьєрами лапою.