Глядачі аплодували стоячи: у Вінниці показали фільм про Василя Стуса



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30 серпня у Вінниці відбувся допрем'єрний показ фільму «Заборонений» про життя та діяльність українського поета-дисидента Василя Стуса

Режисером кінострічки є Роман Бровко. В ній розповідають про останні роки життя шістдесятника та його боротьбу з тоталіторною ситемою.

На презентації фільму в кінотеатрі «Родина» був аншлаг. Перед аудиторією виступили представники знімальної групи, автори сценарію Сергій Дзюба та Артем Кірсанов, режисер Роман Бровко, продюсер Артем Денисов та виконавець головної ролі Дмитро Ярошенко.

Артем Кірсанов розповів редакції Vinbazar.com, що при розробці сценарію кінострічки, автори спиралися на історичну літературу, документи, щоденники Василя Стуса, розповіді свідків Дмитра Стуса, Василя Овсієнка, Левка Лук'яненка, Бориса Довганя, Олеся Шевченка. Допомагали сценаристам літературознавці та навіть кембриджський аспірант, дослідник творчості поета Богдан Токарський.

«Вінниця стала шостим містом в нашому турі. Всюди прем'єру зустрічають повною залою. Це каже про те, що Василь Стус не помер, він живе в серцях українців», - пояснив Артем Кірсанов.

В основі сюжету кінострічки «Заборонений» показаний процес становлення Василя Стуса як поета та борця за українську культуру. Також в фільмі відобразили загадкову смерть героя у радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985-го року.

Початково картину планувати презентувати до Дня нарождения дисидента взимку, проте через політичний скандал, її вдалось видати до Дня пам'яті поета.

«Я досі не можу відійти. Насправді, я б пішла ще раз в кінотеатр, побачити деталі, повторно передивитися фільм. Влучно підібраний актор, він добре передавав характер та поведінку героя. Сподобалось, що фільм не був затянутий, тримав увагу», - розповідає на виході із зали студентка Юлія.

Проте не всі глядачі позитивно поставилися до художніх прийомів режисера. »В мене неоднозначне враження про переходи зі старих зйомок тих часів на сучасні зйомки. Дійсно незрозуміло, навіщо автори зробили наглядачів у в'язниці геями. А позитивно вразило занурення у ті часи і гра головного актора», - зазначив вінничанин Андрій.

В український кінопрокат фільм «Заборонений» вийде 5 вересня.

Джерело: Vinbazar