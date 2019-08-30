У Центральному міському парку відбудеться свято «Палац скликає друзів»



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Цієї суботи на майдані Водограй у міському парку з 15:00 до 19:00 Палац дітей та юнацтва організовує свято-презентацію, де буде цікаво не тільки дітям, а й дорослим.

На відвідувачів чекають різноманітні виставки, майстер-класи, ігри та розваги, пісні і танці, караоке та фотозони. Організатори свята підготували для своїх гостей сюрпризи. А найактивніші учасники отримають подарунки.

На святі «Палац скликає друзів» можна буде не лише розважитись, а й підібрати гурток, який працює в Палаці дітей та юнацтва та записатись у нього.

Палац – це найбільший позашкільний освітній заклад не лише міста, а й області .

У відділі декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва можна займатись живописом, сучасним декором, ліпити з глини, виготовляти власні колекції одягу та м’які іграшки. У відділі художньо-естетичного виховання діти навчаються співати, танцювати та пробують себе в ролі акторів.

У відділі науки та технічної творчості хлопчики та дівчата виготовляють різноманітні вироби з картону та дерева, вчаться конструювати планери, створюють мультфільми, програмують, будують рухомих роботів за допомогою Lego, вчаться писати статті до газети, проводять екскурсії містом.

Займатись плаванням, стрільбою кульовою, футболом, рукопашним боєм можна у відділі спортивної та фізкультурно-масової роботи.