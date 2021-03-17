Коронавірус на Вінниччині: область на четвертому місці в добовому рейтингу із захворюваності

Вінниччина і Харківщина, за показниками останньої доби, на четвертому місці в Україні в добовому рейтингу нових випадків захворювання на Covid-19

В Україні за минулу добу всього зафіксовано 11 833 випадків інфікувань

За вчора, 16 березня, на території Вінниччини зареєстровано 750 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Вінниччина і Харківщина, за показниками останньої доби, на четвертому місці в Україні в добовому рейтингу нових випадків захворювання на Covid-19 з однаковою кількістю позитивних результатів ПЛР-тестів.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу.

Вчора було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.