Майже 200 вінничан протестували проти тарифів та вимагали націоналізувати облгази

Люди вимагали звільнити керівника «Нафтогазу»

У Вінниці близько двох сотень людей вийшли на «тарифний майдан». Про це повідомляє Veжа.

Акція у Вінниці – частина всеукраїнського протесту, який відбувався у різних містах. Серед вимог, які були оголошені під час мітингу, – націоналізація облгазів та звільнення з посади голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Фото: Вежа

28 січня має відбутися загальнонаціональна акція протесту у Києві.

Нагадаємо, що люди відвідали держдачу Зеленського у Конча-Заспі та залишили вітальну записку.

У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти провели акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.