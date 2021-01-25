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    Майже 200 вінничан протестували проти тарифів та вимагали націоналізувати облгази

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    Вінничани озвучили декілька своїх вимог&nbsp; - Майже 200 вінничан протестували проти тарифів та вимагали націоналізувати облгази
    Вінничани озвучили декілька своїх вимог 
    Фото: Вежа

    Люди вимагали звільнити керівника «Нафтогазу»

    У Вінниці близько двох сотень людей вийшли на «тарифний майдан». Про це повідомляє Veжа.

    Акція у Вінниці – частина всеукраїнського протесту, який відбувався у різних містах. Серед вимог, які були оголошені під час мітингу, – націоналізація облгазів та звільнення з посади голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

    Фото: Вежа
    Фото: Вежа

    28 січня має відбутися загальнонаціональна акція протесту у Києві.

    Нагадаємо, що люди відвідали держдачу Зеленського у Конча-Заспі та залишили вітальну записку.

    У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

    У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти провели акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

    Теги: газ акція Вінниця активісти поліція звільнення
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