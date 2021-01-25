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    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)

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    Люди виступають проти підвищення тарифів на комуналку - Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)
    Люди виступають проти підвищення тарифів на комуналку
    Фото: ІВ Четверта студія

    У Львові вимагають від облради вплинути на зниження комуналки

    У Львові розпочалася друга хвиля протестів. Про це з місця події повідомляє видання ІВ Четверта студія.

    Так, під будівлею обласної державної адміністрації відбувається протест проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Участь в акції беруть до 20-30 осіб.

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    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)
    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)
    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)
    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)
    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)
    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)
    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)
    Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)

    Слід зазначити, що не дивлячись на негоду львів'яни все-таки вийшли на вулиці та виступили проти тарифів на газ та електроенергію. Зараз у Львові посилюється сніг, а у Львівській області з ночі посилився снігопад. Снігом засипає місто Стебник і населені пункти Дрогобиччини.

    Фото: Львівщину накриває снігом
    Фото: Львівщину накриває снігом

    Нагадаємо, що у понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

    У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

    Теги: газ Львів активісти поліція послуги негода
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