Обіцяли одне – роблять інше. У «Слузі народу» пояснили, чому обіцянку Зеленського знижувати тарифи виконують навпаки

Соратники президента визнають, що підвищення тарифів не стикується з «кінцем епохи бідності»

У партії «Слуга народу» підтвердили, що раніше виступали проти високих тарифів на газ, проте зараз ринок диктує їхнє підняття. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«У звичайного користувача, що дивиться телебачення, виникає певна невідповідність. Але ринок – це не щось погане, це завжди конкуренція», – сказала Кравчук.

Водночас заступниця голови фракції додала, що масові акції протестів проти високих цін на блакитне паливо – це не лише «заколот опозиції».

«Зрозуміло, що політичні сили на місцях будуть це підтримувати та підігрівати. Вони перекладають у такий спосіб відповідальність на центральну владу, аби видаватися хорошими для людей зі свого регіону», – додала вона.

За словами Кравчук, людям неприємно бачити високі тарифи в платіжках, але говорити, що можна безкінечно піднімати ціни на електрику для промисловості й не вирівнювати їх для населення – це блеф та обман виборців.

«Бо все одно ці ціни будуть «зашиті» в ціні продукції. Чи тоді треба повертатись до «каламутного» формату ринку газу, на якому наживались мільярдні статки. Проблема ж не в тому, що в нас високі ринкові тарифи, а в тому, що в людей низькі доходи», – пояснила Євгенія Кравчук.

Зазначимо, що тема «завищених тарифів» у колишній риториці Зеленського і його команди займала яскраве місце.

У розпал виборчої кампанії Зеленський випустив спеціальний блог, присвячений тарифам на комунальні послуги. Там він обурюється монополіями та чинними тарифами на газ.

Обіцянку знизити тарифи на тепло майже на 50% під час опалювального сезону 2020/2021 Володимир Зеленський дав 2 грудня 2019 року під час одного з відеозвернень. «Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема програма», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Українців не влаштувало «компромісне рішення» від Вітренка – вони продовжують влаштовувати акції протестів по всій Україні. У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти протестують проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».