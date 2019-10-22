Майже 700 громадян в області отримали відшкодування за придбання установок індивідуального доїння



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Про розвиток фермерства у регіоні

Про виконання обласних програм на підтримку фермерів поінформував директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА Микола Ткачук під час апаратної наради.

Так, часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального доїння та/або холодильну установку вітчизняного виробництва при наявності трьох та більше корів фінансується за кошти обласного бюджету в рамках профільної обласної програми «Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки».

За інформацією Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА, на 2019 рік передбачено 3,3 млн грн. З початку року 698 фізичним особам нараховано та сплачено відшкодування в сумі 2,7 млн грн. В тому числі виплачена заборгованість за 2018 рік у сумі 1,2 млн грн 325 фізичним особам.

Протягом жовтня поточного року подали документи 26 фізичних осіб, сума часткового відшкодування – 101,5 тис грн. Прийом документів продовжується.