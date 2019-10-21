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    У Вінниці 22-річний засуджений відтяв собі пальці під час роботи

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    У Вінниці 22-річний засуджений відтяв собі пальці під час роботи

    Чоловік рубав дрова

    Спеціальна комісія управління Держпраці у Вінницькій області завершила розслідування нещасного випадку, який стався 11 вересня з 22-річним засудженим в установі виконання покарань №86.

    Засуджений рубав дрова. Коли заготовки закінчились, він самовільно вирішив нарізати їх на круглопильному верстаті Ц6-2. Сталась травматична ампутація чотирьох пальців лівої кисті.

    Комісією зі спеціального розслідування встановлено, що причинами настання нещасного випадку стали:

    • невиконання інструкцій з охорони праці – залишення робочого місця особою, що утримується у виправному закладі без дозволу адміністрації установи, різання деревини на круглопильному верстаті Ц6-2 без відповідного навчання, без доручення адміністрації та без використання притискачів і штовхачів;
    • не забезпечення утримання круглопильного верстата Ц6-2 у стані, що унеможливлює його несанкціоновану експлуатацію;
    • невиконання посадових обов’язків – не забезпечення контролю за перебуванням безпосередньо на робочому місці осіб, які утримуються у виправному закладі.

    Нещасний випадок комісією визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

    Джерело: vinnytsia.today

    розслідування Вінниччина чоловік
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