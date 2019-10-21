У Вінниці 22-річний засуджений відтяв собі пальці під час роботи
Чоловік рубав дрова
Спеціальна комісія управління Держпраці у Вінницькій області завершила розслідування нещасного випадку, який стався 11 вересня з 22-річним засудженим в установі виконання покарань №86.
Засуджений рубав дрова. Коли заготовки закінчились, він самовільно вирішив нарізати їх на круглопильному верстаті Ц6-2. Сталась травматична ампутація чотирьох пальців лівої кисті.
Комісією зі спеціального розслідування встановлено, що причинами настання нещасного випадку стали:
- невиконання інструкцій з охорони праці – залишення робочого місця особою, що утримується у виправному закладі без дозволу адміністрації установи, різання деревини на круглопильному верстаті Ц6-2 без відповідного навчання, без доручення адміністрації та без використання притискачів і штовхачів;
- не забезпечення утримання круглопильного верстата Ц6-2 у стані, що унеможливлює його несанкціоновану експлуатацію;
- невиконання посадових обов’язків – не забезпечення контролю за перебуванням безпосередньо на робочому місці осіб, які утримуються у виправному закладі.
Нещасний випадок комісією визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.
Джерело: vinnytsia.today