2 листопада стартує полювання на диких парнокопитних тварин та хутрового звіра



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Мисливці, увага!

У мисливських угіддях державного підприємства «Тульчинське лісомисливське господарство» стартує сезон колективного та облавного полювання: на диких парнокопитних тварин полювання -з 02 листопада до29 грудня 2019 року включно;на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування, -з 2 листопада 2019 року до 26 січня 2020 року включно;на зайця-русака та лисицю – з 02 листопада 2019 року до 12 січня 2020 року включно.

Днями полювання при колективному та облавному полюванні є субота та неділя (наказ № 79 від 11 квітня 2019 року «Про проведення полювання в мисливському сезоні 2019-2020 року на території угідь ДП «Тульчинське ЛМГ»).

Вартість ліцензій та відстрільних карток на добування мисливських тварин у цьому мисливському сезоні становить: ліцензія на добування кабана - 7000 грн; ліцензія на добування козулі – 5000 грн; відстрільна картка на хутрового звіра – 600 грн.

Уже традиційно нагадуємо, що до полювання допускаються лише ті мисливці, які мають відповідні документи на право полювання: посвідчення мисливця, щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензію, відстрільну картку), відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю, паспорт на собак мисливських порід.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

Також слід суворо дотримуватися основних правил проведення полювання, користування мисливською вогнепальною зброєю! Адже це - головна умова безпечного полювання, збереження життя й здоров’я людей.

Також задля власної безпеки просимо поціновувачів грибного «полювання» та відпочиваючих на природі обмежити в ці дні відвідування лісових масивів.

За необхідними консультаціями, роз’ясненнями можна звертатися в ДП «Тульчинське ЛМГ» за адресою: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Відродження, 36, або за телефоном: 067-430-84-21.

ДП «Тульчинське ЛМГ» закликає мисливців дотримуватись особистої безпеки під час полювання.