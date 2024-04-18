На Вінниччині облаштували модульні будиночки для переселенців з інвалідністю

Наразі у будиночках, облаштованих у 28 блоках, є 40 вільних місць

Персонал інтернату досвідчений і знає, як надавати допомогу людям з інвалідністю

Для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які проживать на Вінниччині, презентували модульне житло. Будиночки як благодійну допомогу надало Міністерство закордонних справ Чехії через Посольство Чеської Республіки в Україні, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Така потреба виникла у звʼязку з евакуацією із прифронтових територій осіб, які потребують постійного догляду.

Підготовчі роботи виконала Вінницька ОВА. За рахунок коштів обласного бюджету було підведено комунікації.

Наразі у будиночках, облаштованих у 28 блоках, є 40 вільних місць.

У комплексі створено комфортні умови для проживання фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Персонал інтернату досвідчений і знає, як надавати допомогу людям з інвалідністю. Тут буде окремий цілодобовий медсестринський пост для догляду за клієнтами закладу.

У комплексі створено комфортні умови для проживання: облаштовано світлі кімнати, є вітальня, кухня, три санвузли, забезпечено електроопалення.

Нагадаємо, на Вінниччині відкрили студію звукозапису для дітей в пам'ять про загиблого воїна.