На Вінниччині облаштували модульні будиночки для переселенців з інвалідністю
Персонал інтернату досвідчений і знає, як надавати допомогу людям з інвалідністю
Для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які проживать на Вінниччині, презентували модульне житло. Будиночки як благодійну допомогу надало Міністерство закордонних справ Чехії через Посольство Чеської Республіки в Україні, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Така потреба виникла у звʼязку з евакуацією із прифронтових територій осіб, які потребують постійного догляду.
Підготовчі роботи виконала Вінницька ОВА. За рахунок коштів обласного бюджету було підведено комунікації.
Наразі у будиночках, облаштованих у 28 блоках, є 40 вільних місць.
Персонал інтернату досвідчений і знає, як надавати допомогу людям з інвалідністю. Тут буде окремий цілодобовий медсестринський пост для догляду за клієнтами закладу.
У комплексі створено комфортні умови для проживання: облаштовано світлі кімнати, є вітальня, кухня, три санвузли, забезпечено електроопалення.
Нагадаємо, на Вінниччині відкрили студію звукозапису для дітей в пам'ять про загиблого воїна.
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