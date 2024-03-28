Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців

Уряд Канади витратив за рік $100 млн на житло для біженців у Ніагарі

Згідно з нещодавно опублікованими даними Міністерства у справах імміграції, біженців та громадянства Канади, федеральний уряд витратив понад $100 млн на розміщення біженців у готелях Ніагари за останній рік. Про це пише сайт globalnews.ca.

За даними імміграційного відомства, у період з 1 лютого 2023 року до 1 лютого 2024 року до готелів туристичного міста було направлено майже 5 тис. біженців. Більшість із них були з Нігерії, Венесуели, Кенії, Туреччини та Колумбії.

У середньому претенденти на статус біженця проживали в країні 113 днів, що коштувало $208 на день на людину. Загальний рахунок за рік становив близько $115 млн.

За даними департаменту, у цю суму входять «проживання, харчування, послуги та безпека».

Проте міністерство попереджає, що ці дані є неповними, оскільки імміграційні чиновники не повністю відстежували ці витрати у першій половині 2023 року. Уряд Канади витратив за рік $100 млн на житло для біженців у Ніагарі.

Ніагара – регіональний муніципалітет у Південному Онтаріо, Канада. До складу муніципалітету входить більшість Ніагарського півострова. На східній межі протікає річка Ніагара, яка є також природним кордоном з США. На півночі розташоване озеро Онтаріо, а на півдні – Ері. Населення більше 80 тис осіб.

Витрати на біженців з 1 січня 2024 року, ще не підраховані, оскільки Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади ще не одержало більшість рахунків.

У звіті, опублікованому Niagara Region минулого року, йдеться, що приплив населення виснажує ресурси, чинячи суттєвий тиск на і так напружену систему соціальної підтримки Ніагари.

У січні цього року міністр імміграції Марк Міллер пообіцяв виділити додатково $362 млн на тимчасове розміщення прохачів притулку по всій країні. Міллер повідомив, що $100 млн отримає Квебек, а Торонто - більшу суму.

До слова, міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців.Також під обмеження потраплять іноземні студенти, іноземні працівники та шукачі притулку. Кількість тимчасових мешканців буде скорочено протягом наступних трьох років, а перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року.

Загалом Канада планує скоротити кількість тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення (зараз таких людей у ​​країні 6,2%).