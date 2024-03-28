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Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців
Канада залишається привабливою країною для мігрантів
фото із відкритих джерел

Уряд Канади витратив за рік $100 млн на житло для біженців у Ніагарі

Згідно з нещодавно опублікованими даними Міністерства у справах імміграції, біженців та громадянства Канади, федеральний уряд витратив понад $100 млн на розміщення біженців у готелях Ніагари за останній рік. Про це пише сайт globalnews.ca.

За даними імміграційного відомства, у період з 1 лютого 2023 року до 1 лютого 2024 року до готелів туристичного міста було направлено майже 5 тис. біженців. Більшість із них були з Нігерії, Венесуели, Кенії, Туреччини та Колумбії. 

У середньому претенденти на статус біженця проживали в країні 113 днів, що коштувало $208  на день на людину. Загальний рахунок за рік становив близько $115 млн.

За даними департаменту, у цю суму входять «проживання, харчування, послуги та безпека».

Проте міністерство попереджає, що ці дані є неповними, оскільки імміграційні чиновники не повністю відстежували ці витрати у першій половині 2023 року. Уряд Канади витратив за рік $100 млн на житло для біженців у Ніагарі.

Ніагара – регіональний муніципалітет у Південному Онтаріо, Канада. До складу муніципалітету входить більшість Ніагарського півострова. На східній межі протікає річка Ніагара, яка є також природним кордоном з США. На півночі розташоване озеро Онтаріо, а на півдні – Ері. Населення більше 80 тис осіб.

Витрати на біженців  з 1 січня 2024 року, ще не підраховані, оскільки Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади ще не одержало більшість рахунків.

У звіті, опублікованому Niagara Region минулого року, йдеться, що приплив населення виснажує ресурси, чинячи суттєвий тиск на і так напружену систему соціальної підтримки Ніагари.

У січні цього року міністр імміграції Марк Міллер пообіцяв виділити додатково $362 млн на тимчасове розміщення прохачів притулку по всій країні. Міллер повідомив, що $100 млн отримає Квебек, а Торонто - більшу суму.

До слова, міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців.Також під обмеження потраплять іноземні студенти, іноземні працівники та шукачі притулку. Кількість тимчасових мешканців буде скорочено протягом наступних трьох років, а перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року.

Загалом Канада планує скоротити кількість тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення (зараз таких людей у ​​країні 6,2%).

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Теги: мігранти Торонто Канада студенти житло послуги харчування населення безпека обмеження біженці міністр

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