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Ірландія отримає наймолодшого прем'єр-міністра у своїй історії – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірландія отримає наймолодшого прем'єр-міністра у своїй історії – Reuters
Саймон Харріс очолить уряд Ірландії у квітні
фото із відкритих джерел

Reuters: Міністр науки Ірландії Саймон Харріс стане новим прем'єром 

Новим прем'єр-міністром Ірландії стане міністр науки країни Саймон Харріс, пише Reuters. Про це стало відомо після того, як чиновника обрали лідером партії Fine Gael, яка входить до коаліційного уряду.
Харрісу 37 років, він стане наймолодшим прем'єр-міністром Ірландії. Очікується, що його оберуть на наступному засіданні парламенту, яке відбудеться 9 квітня.

Харріс найбільш відомий в республіці своїм внеском у боротьбу з коронавірусом на початку пандемії.

21 березня Харріс підтвердив свій намір поборотися за посаду і подякував лідеру партії Лео Варадкара, що йде напередодні несподівано оголосив про свою відставку. Він керував Fine Gael протягом останніх семи років. Харріс зазначив, що Варадкар провів партію та країну через «складні часи», у тому числі через Brexit та пандемію.

 Новий прем'єр-міністр матиме близько року, щоб врятувати коаліцію від поразки на загальних виборах, які намічені на березень 2025-го. Основним суперником може стати опозиційна партія Шинн Фейн, яка виступає за об'єднання з Північною Ірландією.

До слова, у березні Варадкар заявив про повний провал в Ірландії референдуму про розширення в конституції понять сім'ї та роль у ній жінки. Жителям пропонувалося включити до визначення сім'ї міцні та довговічні стосунки поза шлюбом. Ще одна поправка передбачала відмову від посилання на жінку як на центральну фігуру життя в будинку. Її хотіли замінити статтею, яка визнає важливість членів сім'ї загалом, без вказівки статі.

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Теги: міністр партії політика Ірландія житло конфлікт

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