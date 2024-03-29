Потік українців до однієї з країн ЄС знизився після зміни правил

У порівнянні із груднем 2023 року до Ірландії щоденно прибуває вдвічі менше українських біженців

Потік українських біженців до Ірландії різко знизився після того, як уряд оголосив про скорочення виплат та обмеження терміну проживання у державному житлі. Нові правила набули чинності з 14 березня, розповідає irishtimes.com.

У грудні минулого року до Ірландії прибували по 70 біженців із України на день, а в березні це значення скоротилося до 33. Зниження потоку почалося після того, як влада оголосила про кардинальне скорочення підтримки новоприбулих – виплати з 220 євро на тиждень урізали до 38,80 євро на тиждень, а необмежений термін проживання у державному житлі замінили на 90-денний.

Нові правила почали застосовувати з 14 березня, але кількість людей, які прибували до Ірландії просити тимчасовий захист, почала знижуватися ще у січні. Водночас українці стали активніше виселятися із державних помешкань. У березні в середньому 54 людини щодня виселялися з державного житла (у грудні 2023 року – 42 людини на день).

За даними Департаменту інтеграції, кожен десятий із тих, хто виїхав з наданого державою житла, повідомив про повернення до України. Але більшість самостійно найшли собі житло, оселилися в домах ірландців чи поїхали до іншої європейської країни. Загалом до Ірландії прибули понад 104 400 українських біженців.

Нагадаємо, 14 березня, в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншими необхідними послугами. Зміниться також принцип надання фінансової допомоги. Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро (1600 грн) на дорослого та 29,80 євро (1250 грн) на дитину.

Раніше йшлось про те, що влада Ірландії продовжує будувати житло для українських біженців. У графстві Роскоммон планують встановити модульні будинки для майже 700 українців. Нове житло з'явиться у трьох містах.

У графстві Роскоммон планують встановити 167 модульних будинків для розміщення 686 українських біженців. Для цього визначені чотири ділянки – у містах Бойл та Баллахадеррін та Роскоммон. У Баллахадерріні ділянка розташована поруч із приватним будинком для літніх людей. Там планують звести 47 будинків на 206 мешканців. У Бойлі встановлять 50 чотирикімнатних будинки для 200 людей. У Роскоммоні модульне житло розмістять у двох локаціях – загалом для 280 біженців.