На Вінниччині патрульні зупинили автомобіль з п’яним водієм і пасажиром, що ховав наркотики
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Тривають слідчі дії
У Вінницькій області на автодорозі М-21 (Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський) патрульні зупинили «ВАЗ-2109», який порушив Правила дорожнього руху. Кермувальника попросили вити і пред’явити документи. У водія помітили ознаки наркотичного сп’яніння.
«Посвідчення водія у нього було відсутнє, за що на чоловіка виписали постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.
Крім того, інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти обстеження в медичному закладі на вміст в організмі наркотичних речовин кермувальник не захотів. За відмовою патрульні склали на нього протокол за ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп’яніння).
Спілкуючись із водієм, поліцейські помітили, що дуже нервується його пасажир, тому вирішили провести поверхневу перевірку. Під час неї в чоловіка виявили поліетиленовий пакетик з речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну», - повідомляє прес-служба патрульної поліції Вінниччини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Джерело: vinnitsa.info