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    «Сюрреалізм та медіа-спектакль»: канал CNN описав президентську кампанію в Україні

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    <span>Американський центральний телеканал<span>&nbsp;</span>CNN проілюстрував матеріал про виборчу кампанію в Україні світлиною, як Порошенко здає аналізи</span> - «Сюрреалізм та медіа-спектакль»: канал CNN описав президентську кампанію в Україні
    Американський центральний телеканал CNN проілюстрував матеріал про виборчу кампанію в Україні світлиною, як Порошенко здає аналізи

    Сенсаційна президентська виборча кампанія в Україні у п'ятницю зробила черговий сюрреалістичний оборот, реагує CNN на проведення аналізів Зеленським та Порошенком

    Розвиток подій у другому турі президентських перегонів в Україні наповнився «сюрреалізмом» після того, як кандидат Володимир Зеленський почав висувати несподівані вимоги чинному президенту, а той прийняв цей виклик.

    Так описує ситуацію в Україні американський центральний телеканал CNN.

    «Сенсаційна президентська виборча кампанія в Україні у п'ятницю зробила черговий сюрреалістичний оборот, коли чинний президент і його суперник-комедіант Володимир Зеленський провели аналізи крові на камери перед дебатами», - зазначає телеканал.

    Тест на наркотики та алкоголь був однією з умов Зеленського Петру Порошенку, і чинний президент, який перебуває на цій посаді з 2014 року, погодився на ці умови.

    Це перетворило перегони між двома кандидатами на медіа-спектакль, який має продовжитися дебатами на 70-тисячному стадіоні в Києві, де виступали Мадонна, Шакіра та Red Hot Chili Peppers.

    CNN зазначає, що другий тур і дебати кандидатів мають величезний інтерес всередині України, де комік, який зіграв у телесеріалі президента, несподівано отримав велику популярність серед мас на виборах. 

    «Сюрреалістичні перегони настають в серйозний час для України, яка провела п'ять років у гібридній війні з Росією», - зауважується в повідомленні.

    У цьому зв'язку американський телеканал також інформує, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з Порошенком наступного тижня для обговорення нинішньої ситуації.

    До слова, Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського зробити кваліфікований повторний аналіз на наркотики і алкоголь.

    Напередодні Уляна Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.

    Нагадаємо, 5 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський опублікував результати аналізів на алкогольну та наркотичну залежність. Проте інтернет-користувачі і журналісти помітили, що спочатку було опубліковано документ із датою відбору біоматеріалів 2 квітня, а через кілька хвилин - ідентичний документ із датою 5 квітня. Раніше у Зеленського заявили, що в його крові наркотиків не знайшли. 

    Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський».

    Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було.

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    Джерело: Укрінформ

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