У Вінниці 10-річний учень ліцею №34 потрапив до лікарні після побиття. За фактом отримання тілесних ушкоджень розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

«На сьогодні в межах кримінального провадження: встановлено усіх учасників події; опитано батьків дітей і працівників школи; надіслано запити до департаменту освіти Вінницької міської ради; планується опитування дітей за методикою «Зелена кімната», – йдеться у повідомленні.

Прокурори наголосили, що перебувають у постійному контакті з учасниками провадження, адміністрацією навчального закладу та відповідними службами. Справа – на контролі у керівника Вінницької обласної прокуратури.

«Важливо пам’ятати, що учасниками цього конфлікту є малолітні діти, які не є суб'єктами кримінальної відповідальності. Тому справа потребує особливої толерантності, виваженості і стриманості від усіх сторін процесу і громадськості. І це не про виправдання будь-якого прояву насильства! Це – про захист інтересів кожної дитини у справі! Відтак закликаємо утриматися від надання передчасної правої оцінки події, розслідування якої нещодавно розпочалося. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення усіх необхідних слідчих і процесуальних дій», – підкреслила прокуратура.

Нагадаємо, за даними «Суспільне Вінниця», інцидент стався 9 листопада у вінницькому ліцеї №34. Після бійки 10-річного Тимура Сторчака госпіталізували до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

У дитини діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та компресійні переломи двох хребців. За словами батьків, сина побили двоє учнів. Наразі поліція розслідує обставини інциденту, а директорка навчального закладу та кілька працівників отримали догани через порушення процедури розслідування події в школі.