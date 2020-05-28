«Укрзалізниця» звільнила керівництво «Інтерсіті» через махінації із закупівлею їжі



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«Укрзалізниця» звільнила керівництво «Інтерсіті»

Найближчим часом буде проведений конкурс на посаду керівника «Інтерсіті»

«Укрзалізниця» звільнила керівництво своєї філії Українська залізнична швидкісна компанія через оборудки із закупівлі їжі.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Іван Юрик.

«Коли учасники торгів хочуть запропонувати більшу ціну, але їх штучно обмежують в цьому - це не чесний конкурс! І мінус мільйони на рахунку компанії та сумніви в надійності якості послуг для пасажирів», — написав він.

Юрик уточнив, що службова внутрішня перевірка виявила грубі порушення у філії «під час організації відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах «Інтерсіті».

У підсумку керівництво звільнили і планують оголосили конкурс на ці посади.

«Найближчим часом буде проведено прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства», — пообіцяв керівник УЗ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 14 травня відбувся тендер на вибір підрядника, який забезпечуватиме харчуванням пасажирів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Переможцем стала нікому не відома компанія «Грінед» з корінням в британських офшорах, яка обійшла таких учасників тендеру, як WOG, «Сокар-Петроліум» та «Ду енд ко», яка харчує пасажирів австрійської залізниці.

За інформацією УНН, компанія «Грінед» має зв’язок з переможцями тендерів в аеропорту «Бориспіль», які проходили за часів роботи там Вячеслава Горбатка. Зараз він працює в Укрзалізниці та був членом конкурсної комісії цього тендеру.

Останнім часом Міністерство інфраструктури та його очільник Владислав Криклій стали фігурантами багатьох скандалів, а проти Криклія ДБР навіть почало кримінальне розслідування. Сам міністр нещодавно в інтерв’ю зізнався, що готується до відставки.