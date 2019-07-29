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    У світі

    На автозаправці у Франції сталася стрілянина, є загиблі

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    <p>Місце стрілянини</p> - На автозаправці у Франції сталася стрілянина, є загиблі

    Місце стрілянини

    Фото: Valérie Le Parc

    Серед загиблих - одна жінка, яка померла на місці події від отриманих поранень

    Три людини загинули, одна отримала поранення в результаті стрілянини, що сталася в департаменті Вар на південному сході Франції.

    Про це повідомила в неділю пізно ввечері газета Var Matin.

    Інцидент стався поруч із заправкою в місті Ольуль. Обставини стрілянин зараз невідомі. Серед загиблих - одна жінка, яка померла на місці події від отриманих поранень, ще двоє чоловіків померли в лікарні.

    Четвертий потерпілий госпіталізований із важкими пораненнями до військового шпиталю Сент-Анн у Тулоні.

    Місце події оточене, судова поліція Тулона почала розслідування за даним фактом.

    Нагадаємо, декілька днів тому у Чернівцях між молодиками виникла бійка, під час якої сталася стрілянина. 

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