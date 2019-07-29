На автозаправці у Франції сталася стрілянина, є загиблі



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Місце стрілянини Фото: Valérie Le Parc

Серед загиблих - одна жінка, яка померла на місці події від отриманих поранень

Три людини загинули, одна отримала поранення в результаті стрілянини, що сталася в департаменті Вар на південному сході Франції.

Про це повідомила в неділю пізно ввечері газета Var Matin.

Інцидент стався поруч із заправкою в місті Ольуль. Обставини стрілянин зараз невідомі. Серед загиблих - одна жінка, яка померла на місці події від отриманих поранень, ще двоє чоловіків померли в лікарні.

Четвертий потерпілий госпіталізований із важкими пораненнями до військового шпиталю Сент-Анн у Тулоні.

Місце події оточене, судова поліція Тулона почала розслідування за даним фактом.

Нагадаємо, декілька днів тому у Чернівцях між молодиками виникла бійка, під час якої сталася стрілянина.