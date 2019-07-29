На автозаправці у Франції сталася стрілянина, є загиблі
Місце стрілянини
Серед загиблих - одна жінка, яка померла на місці події від отриманих поранень
Три людини загинули, одна отримала поранення в результаті стрілянини, що сталася в департаменті Вар на південному сході Франції.
Про це повідомила в неділю пізно ввечері газета Var Matin.
Інцидент стався поруч із заправкою в місті Ольуль. Обставини стрілянин зараз невідомі. Серед загиблих - одна жінка, яка померла на місці події від отриманих поранень, ще двоє чоловіків померли в лікарні.
Четвертий потерпілий госпіталізований із важкими пораненнями до військового шпиталю Сент-Анн у Тулоні.
Місце події оточене, судова поліція Тулона почала розслідування за даним фактом.
Нагадаємо, декілька днів тому у Чернівцях між молодиками виникла бійка, під час якої сталася стрілянина.