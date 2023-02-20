На Вінниччині загинув рибалка

Трагедія сталася на ставку поблизу Погребища

19 лютого за межами села Старостинці Погребищенської громади під час риболовлі втопився чоловік. Інцидент стався на місцевому ставку. Про це повідомляють рятувальники Вінниччини.

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Прибувши на місце події, рятувальники дістали потопельника з води та за допомогою надувного човна й мотузки доправили його на берег. Загиблим виявився 61-річний житель Погребища.

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Наразі обставини події з’явуються працівниками Нацполіції.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про трагічний випадок на Київщині. А в Обухівському райноі Київської області врятовано горе-рибалок.