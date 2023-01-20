Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
Зараз кошти перебувають у Соборному відділенні поліції
На місці трагедії у Дніпрі, у руїнах багатоповерхівки, знайшли велику суму грошей. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Міський голова зазначив, що ніхто не привласнив ці кошти. Зараз вони перебувають у Соборному відділенні поліції.
Філатов написав, що власники грошей можуть звернутися до поліції. Якщо вони зможуть підтвердити суму/валюту/упаковку, то гроші повернуть.
«Цей народ не можна перемогти», – додав мер Дніпра.
Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку.
Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
Ракета, яка влучила у багатоповерхівку у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дальнього бомбардувальника Ту-22М3. Такою ж раніше окупанти вдарили по торговому центру в Кременчуці. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Речник Повітряних сил також повідомив, що у суботу, 14 січня, по Києву й Харкову російські окупанти били зенітними ракетами, призначеними для ураження повітряних цілей – вони дуже небезпечні для населення.
Відомо, що Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – три дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей. У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.
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