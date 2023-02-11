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Зеленський вшанував пам’ять жертв руйнівного землетрусу в Туреччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський вшанував пам’ять жертв руйнівного землетрусу в Туреччині
Президент Володимир Зеленський відвідав Посольство Турецької Республіки в Україні
фото: Офіс президента

Глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території Посольства

Президент Володимир Зеленський відвідав Посольство Турецької Республіки в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині. Про це інформує Офіс президента.

Глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території Посольства.

«Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим», – зазначив Володимир Зеленський.

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Президент також поспілкувався з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

У церемонії вшанування пам’яті загиблих також узяв участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Раніше у турецькому місті Газіантеп, яке дуже сильно постраждало внаслідок землетрусу, витягли з-під завалів живою вагітну жінку. Вона перебувала там 115 годин.

Нагадаємо, після землетрусу у Туреччині, що стався 6 лютого і є найпотужнішим за останні понад 80 років, у землі виникли величезні розломи.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Уряд Туреччини готується виплатити по 15 тис. турецьких лір (близько 30 тис. грн) допомоги кожній постраждалій сім'ї в зоні лиха. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, наголосивши на значущості спланованих робіт з надання допомоги мешканцям зони лиха в найближчі дні, тижні та місяці. 

Як повідомлялося, у Туреччині рятувальники дістали з-під завалів українку з чотирирічним сином.

Теги: Офіс президента Андрій Єрмак квіти Володимир Зеленський посольство трагедія

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