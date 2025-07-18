На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей

11 осіб незаконно набули право власності на 19 невитребуваних земельних ділянках

На Вінниччині викрили злочинну групу, яка заволоділа майже 50 га земельних паїв померлих людей. Схему вигадав адвокат та залучив двох посадовиць сільської ради Хмільницького району. Про це повідомляють у поліції Вінниччини.

«Організатор отримав інформацію про перелік земельних ділянок (паїв), власники яких не мали спадкоємців. Впродовж 2022-2024 років за вказівками адвоката староста і діловод, використовуючи свої службові повноваження, вносили неправдиві відомості в документацію, підробляли дублікати заповітів та вносили неправдиві відомості до реєстрів», – йдеться у повідомленні.

У результаті 11 осіб незаконно набули право власності на 19 невитребуваних земельних ділянках, площею майже 50 га та оціночною вартістю понад 4 мільйони гривень. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

15 липня затримали 38-річного організатора у процесуальному порядку. Йому та спільницям повідомлено про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень у складі організованої групи, серед яких: організація шахрайства, підроблення документів, зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. ст. 190, 209, 358, 362, 364, 366 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Посадовиці перебувають під домашнім арештом.

Решту – дев’ять осіб, які незаконно набули право власності на земельні ділянки, викрито раніше. Досудове розслідування щодо них завершено, обвинувальні акти передані до суду. Стосовно двох ухвалені обвинувальні вироки.

На всі земельні ділянки судом накладений арешт. Досудове розслідування триває.