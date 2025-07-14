Справа Крупи. Адвокати назвали розмір застави, яка є підйомною для ексголови МСЕК

Підозрювана у незаконному збагаченні Тетяна Крупа перебуває під вартою понад дев’ять місяців

Захист колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи озвучив розмір застави, яку підозрювана може внести. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

18 липня під час розгляду клопотання прокурора про продовження тримання під вартою ексголови МСЕК Хмельниччини адвокат Крупи просив суд визначити помірну заставу, яку його клієнтка може внести – це сума до 20 млн грн.

Водночас прокурор наполягав: підозрювана має сидіти у СІЗО. Альтернативною виходу її на волю має слугувати застава у розмірі 112 млн грн.

У підсумку Феміда хоч і визнала, що наразі відомості про майновий стан підозрюваної та її близьких осіб є неповними, але врахувала: протягом дев’яти місяців арешту Тетяна Крупа так і не внесла повної суми застави. Тому у суду «виникли обґрунтовані сумніви щодо її (застави – «Главком») співмірності з фінансовими можливостями підозрюваної». У результаті суму застави було зменшено вдвічі – до 56 млн грн.

«Саме такий розмір застави, на думку слідчого судді, зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної та слугуватиме достатнім стимулюючим фактором для неї, зможе запобігти ризикам кримінального провадження та не є завідомо непомірним», – зазначено в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що суди вісім разів ухвалювали і переглядали розмір застави для Тетяни Крупи. Загалом, із 7 жовтня 2024 року сума застави зменшилася у 10 разів – з 500 млн грн до 56 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у листопаді 2024 року захист ексголови МСЕК Хмельниччини наполягав, що «визначення навіть 10 млн грн буде надзвичайно обтяжливим для Тетяни Крупи та її сім’ї».

Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах», – висловила подив пресслужба Державного бюро розслідувань.

Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті ексголовлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що знайдена правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів. Однак ця версія наразі немає документального підтвердження.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

10 липня слідство повідомило Крупі нову підозру за ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).