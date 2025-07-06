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У турецькому курортному місті лев утік із зоопарку та напав на чоловіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У турецькому курортному місті лев утік із зоопарку та напав на чоловіка
Самець лева на ім'я Зевс рано вранці втік зі своєї клітки в Країні левів у Манавгаті
фото з відкритих джерел

Гуляючи містом, хижак напав на 53-річного фермера, коли той спав на вулиці

У турецькому курортному місті Манавгат із зоопарку втік лев. Гуляючи містом, хижак напав на 53-річного фермера, коли той спав на вулиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

Як повідомило приватне інформаційне агентство Demiroren, самець лева на ім'я Зевс рано вранці втік зі своєї клітки в Країні левів у Манавгаті, курортному місті на узбережжі Середземного моря.

Через кілька годин він напав на 53-річного чоловіка, який спав на вулиці після поливу фісташкових дерев.

«Я почув шелест. Коли я підняв ковдру, лев напав на мене... Ми боролися й боролися... Я схопив його за шию й стиснув. У цей момент він трохи втік», – розповів агентству потерпілий Сулейман Кір.

Ти часом поліцейські, які розшукували лева, почули шум боротьби та відлякали його, стріляючи в повітря.

Кіра госпіталізували з пораненнями голови, плеча та ніг. Поліцейські залучивши дрони знайшли лева в сусідній лісистій місцевості.

На вебсайті «Країни левів» пишаються тим, що в парку мешкає «найбільша у світі лев’яча родина», що налічує понад 30 тварин. Крім левів там також проживають тигри, ведмеді та вовки.

Наразі незрозуміло, як лев втік, але розпочато розслідування. Зоопарк поки не коментував ситуацію.

Раніше у Криму лев пошматував відомого колаборанта Олега Зубкова – власника зоопарку «Тайган».

Нагадаємо, у 2022 році в окупованому росіянами Криму передали до суду кримінальну справу проти директора парку левів «Тайган» Олега Зубкова, якого звинувачують у наданні послуг, які не відповідають вимогам безпеки. «Слідством встановлено, що вдень 26 вересня 2021 року на території парку левів «Тайган» жінка, тримаючи на руках свою однорічну дитину, підійшла близько до сітки вольєра, внаслідок чого тигр відкусив частину великого пальця лівої руки малюкові, що спричинило його повну ампутацію».

Згодом «Білогорський районний суд» окупованого Криму засудив бізнесмена, директора парку левів «Тайган» Олега Зубкова до 2 років та 3 місяці позбавлення волі та штрафу 255 тисяч рублів за інцидент, у якому від укусу тигра постраждала дитина.

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Теги: хижак розслідування зоопарк Туреччина

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