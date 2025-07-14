Запеклі бої на Сумщині: ЗСУ беруть у кільце ворога

ЗСУ зупинили наступ РФ на всіх ключових напрямках. Огляд з фронту

Станом на 13.07.2025, «коротко, з різних напрямків», сьогодні – Сумський, Харківський, Куп'янський та Лиманський.

1. Сумський напрямок

Тривають запеклі бої по всьому периметру вклинення противника у прикордонній смузі Сумської області України. Командування Курської групи військ противника намагається одночасно розширити його та не допустити відходу своїх передових підрозділів. Зокрема:

Передові підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії (дшд) противника продовжують атакувати у напрямках Юнаківка – Мар'їне, а також Яблунівка – Храпівщина. Мають просування на 150-200 метрів на захід від Юнаківки, за дорогою Юнаківка-Суми.

Підрозділи цього ж з'єднання, за підтримки підрозділів 51-го парашутно-десантного полку (пдп) 106-ї повітряно-десантної дивізії (пдд), а також 810-ї окремої бригади морської піхоти (обрмп) намагаються прорватися в напрямку Локня – хутір Садки, атакуючи в північній частині лісу, на південь від траси Юнаківка – Суджа. Їм вдалося просунутися на 50-100 метрів.

Своєю чергою, передові підрозділи Збройних Сил України активно контратакують противника у західній частині вклинення, фактично не лише зупиняючи наступ противника на цьому напрямку, а й досягаючи його охоплення та оточення з флангів. Зокрема:

У районі Кіндратівки передові частини 155-ї обрмп та 30-го мотострілецького полку (мсп) противника були ймовірно оточені (українські підрозділи оточили їх одночасними атаками з півночі та південного сходу, з боку Андріївки, яку вони раніше відбили, як у самому селі, так і в лісосмугах на південь від нього).

Також дуже вразливою залишається позиція російських військ в районі Олексіївки, де передові підрозділи ЗСУ також обійшли позиції противника зі сходу та північного сходу. Ба більше, їм вдалося прорватися до Новомиколаївки. На даний момент, судячи з усього, вороже командування ввело у бій свої «крайні» резерви у напрямку Біловоди – Варачине і Водолаги – Варачине, намагаючись не допустити їх повного оточення в Олексіївці контратаками на фланзі українських підрозділів.

2. Вовчанський (Харківський) напрямок

Триває активізація противника (судячи з усього, тут діють підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади/омсбр) у межах міста Вовчанськ. Зокрема, передові підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади намагаються просуватися в районі Маслозаводу, проводячи по кілька атакуючих/штурмових дій за добу. На даний момент противнику вдалося просунутися менш ніж на 100 метрів. Крім того, противник (судячи з усього, підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії) атакував у напрямку Глибоке – Липці, а також Середа – Зелене, проте успіху не мав.

3. Куп'янський напрямок

До активних дій перейшло також командування частинами та з'єднаннями 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника та його 1-ї танкової армії (ТА) на своїх суміжних флангах.

Командування 6-ї ЗВА силами приданих їй підрозділів 27-ї омсбр (зі складу 1-ї ТА), очевидно, намагається розвинути свій успіх, досягнутий ним раніше на плацдармі на північ від Куп'янська. Зокрема:

Штурмові підрозділи 27-ї омсбр продовжували атакувати у напрямках Голубівка – Куп'янськ та Радьківка – Мирне. Противнику вдалося захопити Радьківку кілька днів тому і він прагне розвивати свій успіх, просуваючись до північно-західних околиць Куп'янська в районі Мирного та Московки. Водночас лобові атаки у напрямку Куп'янська, з боку Голубівки, поки що не мають успіху. Водночас ворог веде вперті бої за утримання Кіндрашівки, намагаючись таким чином прикрити фланг своїх передових підрозділів, які прориваються до околиць Куп'янська з півночі.

Крім того, передові підрозділи 1-ї ТА противника атакували позиції ЗСУ у напрямках Іванівка – Степова Новоселівка, Котлярівка – Піщане, а також Кругляківка – Загризове, вочевидь, намагаючись вирішити конкретні тактичні завдання щодо сковування наших сил та засобів, а також розширення ділянки прориву 1-ї ТА до Осколу, в районі Кругляківки. Успіху вони не мали.

4. Лиманський напрямок

Командування 20-ї та 25-ї ЗВА противника продовжує вирішувати завдання щодо повного витіснення частин та підрозділів ЗСУ з лівого берега річки Чорний Жеребець у нижній її течії та одночасного прориву у напрямку річки Оскіл ділянці Піски Радьківське – Лозове, а також у напрямку Святогірська та Лиману. На даний момент їм вдалося досягти певних результатів у цій сфері. Зокрема:

Після захоплення села Зелена Долина передовими\штурмовими підрозділами 1-го та 15-го мсп противника (зі складу його 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії), введених у бій приблизно місяць тому у смузі 144-ї мсд 20-ї ЗВА, їм вдалося просунутися в напрямку Липове – Карпівка, а також на південь, у напрямку Зелена Долина – Середнє, Зелена Долина – Шандриголове на 1,2 – 1,3 км.

Атаки передових підрозділів зі складу 3-ї мсд (20-ї ЗВА) противника в напрямку Греківка – Дружелюбівка поки що не принесли йому результатів.

Своєю чергою, штурмові підрозділи 37-го мсп (67-а мсд 25-ї ЗВА), мабуть, продовжують утримувати частину села Торське (у його північно-західній частині), намагаючись, час від часу, розширити зону свого контролю у південному напрямку. За добу вони просуваються на 50-100 метрів.

Крім того, передові частини 164-ї омсбр, зі складу тієї ж 25-ї ЗВА, мабуть, мали певне просування на північ від Серебрянки, у Серебрянському лісництві (до 500-600 метрів). Разом з тим, по всьому периметру плацдарму противника на річці Чорний Жеребець він не лише атакує, а й вимушений відбивати досить наполегливі спроби ЗСУ контратакувати. Наприклад, у напрямку Рідкодуб – Катеринівка, де бої тривають зі змінним успіхом.

Також слід зазначити, що поки що російське командування не змогло вирішити завдання щодо згортання оборони ЗСУ вздовж ряду висот на захід від річки Чорний Жеребець на ділянці Копанки – Дружелюбівка (суміжні фланги 1-ї ТА й 20-ї ЗВА противника). Що, своєю чергою, ускладнює йму просування на Борову на широкому фронті, через можливість флангових контратакуючих дій ЗСУ.

Мабуть, саме тому командування противника перенесло свої зусилля у смузі 1-ї ТА на досить вузьку ділянку, у напрямку Лозове – Борівська Андріївка і Вишневе – Зелений Гай, намагаючись масувати свої сили і засоби по найкоротшому шляху до Борової.