Оголошено конкурси на посади головних лікарів у медичних закладів Вінниччини



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Головних лікарів шукають у 16 медичних закладів Вінницької області

Голова обласної ради Анатолій Олійник видав розпорядження про початок конкурсного відбору на вакантні посади керівників 16 закладів – об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області у сфері охорони здоров’я.

Головних лікарів шукають в такі медичні заклади:

«База спеціального медичного постачання»;

«Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради»;

«Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради»;

«Вінницький обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради»;

«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради»;

«Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія»;

«Вінницький обласний центр технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я»;

«Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради»;

«Інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики Вінницької області»;

«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради»;

«Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької обласної Ради»;

«Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради»;

«Обласного бюро судово-медичної експертизи»;

«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради»;

«Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради»;

«Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради».

До 10 червня 2020 року Громадська рада при Вінницькій обласній Раді та трудові колективи вищезазначених закладів охорони здоров’я мають подати до обласної Ради по три представники для включення їх до складу конкурсних комісій по кожному закладу.

Більше інформації про конкурсні вимоги – на сайті облради.